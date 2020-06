Oud-minister Mattis valt Trump aan

De boodschap van de demonstranten is namelijk „gezond en verenigend” volgens Mattis: „De woorden ’Equal Justice Under Law’ (Eenieder is gelijk onder de wet, red.) staan gebeiteld in het fundament van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat is precies wat de demonstranten terecht eisen.”

Mattis vervolgt met een waarschuwing dat het leger inzetten ernstige gevolgen kan hebben: „Het ’militariseren’ van onze aanpak, zoals we dat hebben gezien in Washington, zet een conflict - een onecht conflict - op tussen het leger en de maatschappij. Het erodeert de morele basis die zorgt voor vertrouwen tussen de mannen en vrouwen in uniform, en de gemeenschap die ze hebben gezworen te beschermen, en waar ze ook zelf deel van uitmaken.”

Met een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog roept Mattis op tot eenheid en valt hij tegelijkertijd de president aan: „Donald Trump is de eerste president die ik heb meegemaakt, die niet probeert om het Amerikaanse volk te verenigen - hij doet er niet eens een poging toe. In plaats daarvan probeert hij ons uiteen te drijven.” Het zal volgens de voormalige defensieminister niet makkelijk zijn, maar „we kunnen ons verenigen zonder hem, door te putten uit de fundamentele krachten van onze burgerlijke maatschappij.”

De uitzonderlijke verklaring van Mattis volgt na bijna twee jaar stilte. Eind 2018 nam hij ontslag als minister van Defensie. Hij stapte op uit protest tegen de manier waarop Trump wilde optreden in Syrië. Mattis is een voormalige generaal van het Amerikaanse Korps Mariniers. In 2003 voerde hij het bevel over de 1e Mariniersdvisie tijdens de invasie van Irak. Mattis geniet grote populariteit in de Amerikaanse krijgsmacht.