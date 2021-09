Nederlander (79) gered na drie dagen dwalen in Thaise jungle

Daarover berichten Thaise Media. De Thaise vrouw van Franciscus van Rossum gaf haar man op 31 augustus als vermist op bij de politie in Tha Mai Ruak. Volgens de 61-jarige Ratchata Chanwichit was haar man die dinsdag van huis vertrokken met de motor om wat bier te halen in een winkel in het Tha Yang-district.

Toen het donker begon te worden, belde ze haar man. Hij vertelde haar dat hij verdwaald was in het bos. Vanwege de hevige regenval in het gebied werd de verbinding verbroken en konden ze elkaar niet meer bereiken.

Uitgeput

Van Rossum werd na zijn dagenlange dwaaltocht uitgeput teruggevonden in een plas water in het bosgebied tussen de districten Kaeng Krachan en Tha Yang. De vindplaats ligt op ongeveer 800 meter van de hoofdweg. Volgen de Thaise krant The Nation Thailand was de man licht gedesoriënteerd, maar maakte hij het op wat lichte schrammen en muggenbeten na goed.

De dorpsbewoners die Van Rossum vonden, vertelden dat ze op weg waren naar huis na het vangen van brulkikkers toen ze de motor van Van Rossum in het bos zagen. Ze zochten in de omgeving en vonden de man liggend in een plas water. Ze hebben de man overeind geholpen, waarna ze contact opnamen met de plaatselijke politie. De man werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.