Valkenburg nieuwe hoofdredacteur Wereldomroep

De nieuwsorganisatie richt zich vanaf volgend jaar op landen met zeer beperkte persvrijheid. „De nieuwe Wereldomroep staat voor de uitdaging om jongeren in de moeilijkste landen te bereiken”, zei Valkenburg dinsdag. Hij was eerder onder meer eindredacteur van Kassa en oprichter van Uitzending Gemist. Tot begin dit jaar was Valkenburg directeur Internet en Innovatie bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

