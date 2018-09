Releasedatum bekend voor BioShock Infinite

De speler neemt de rol aan van Booker DeWitt. DeWitt is een voormalige agent die wordt ingehuurd om een vrouw te redden uit Columbia. Deze luchtstad moest in 1900 de parel worden voor de Amerikaanse droom, maar na een gewelddadig incident is Columbia verdwenen achter de wolken.

Twaalf jaar na dato arriveert DeWitt in Columbia. Daar blijkt dat Elizabeth de oorzaak is voor het conflict dat de stad verscheurd heeft. Samen moeten ze proberen veilig terug te keren naar de aarde, maar daarvoor moeten ze elkaar wel leren te vertouwen.

Voor PlayStation 3-bezitters heeft 2K nog iets extra’s in petto. Op de Blu-ray-schijf is ook gratis exemplaar van de eerste BioShock te vinden zijn.