Door technische fout kon brok ijs van windmolen vallen op langsrijdende auto

Tegenover RTV Noord zegt de bestuurder van die auto dat ze „enorm geschrokken” is. Ze hoort van de bestuurder achter haar dat het ijs van de windmolen af kwam. De politie zet uiteindelijk de weg af en de windmolens werden alsnog stilgezet.

Nu blijkt dus uit onderzoek dat het aan een technische storing ligt. Het detectiesysteem had moeten zien dat er ijsvorming plaatsvond op de windmolen en had vervolgens de motor moeten stoppen. Dat schrijven de Gedeputeerde Staten van Groningen na vragen van statenleden. De provincie gaat in een nieuw onderzoek alle detectiesystemen nalopen. De bestuurder van de auto waarop het brok ijs viel is inmiddels gecompenseerd voor de schade.