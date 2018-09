Games spelen handig in op Valentijnsdag

In de App Store zijn veel gratis games te vinden, waaronder enkele van de onderstaande titels. Het spelen is altijd gratis. Maar wie haast heeft of mooiere spullen wil kopen kan voor écht geld simoleons, edelstenen of smurfberries/ kopen voor gebruik in het spelletje. Verder zitten er vaak advertenties in de game.

Bakery Story: Valentine’s Day (gratis)

Zoals de titel doet vermoeden, wordt er flink gebakken in Bakery Story. Je runt jouw eigen gebakswinkel. Om klanten tevreden te houden moet er voor drankjes en gebak gezorgd worden. Het bereiden kost echter tijd. Soms moet je vier minuten wachten, soms wel 20 uur. Het is een prima spelletje om even tussendoor te spelen en later terug te komen om gebak te serveren en te kijken hoeveel geld er verdiend is.

The Sims FreePlay (gratis)

In The Sims FreePlay heb je de controle over maximaal 16 sims en is het de bedoeling om jouw eigen stad te bouwen en de inwoners gelukkig te maken. Liefde ontbreekt nooit in een Sims-game en ook hier kan naar hartenlust 'gewoohood' worden. Om de hele game in romantische sfeer te brengen zijn er in de online winkel jacuzzi’s, bedden in hartvorm, rozen, chocolaatjes en beelden van cupido te vinden.

Hello Kitty Beauty Salon! (gratis)

Hello Kitty Beauty Salon! doet sterk denken aan Diner Dash. In plaats van een restaurant run je een beautysalon geheeld gehuld in pasteltinten. Hoewel de game erg schattig is, is het een stuk pittiger dan je denkt. In hoog tempo komen bezoekers binnen voor een behandeling en word je flink aan het werk gezet.

Scene it? Romance Movies (€1,59)

Weet jij alles van romantische films en wil je graag jouw kennis showen? Dan ben je bij Scene it? Romance Movies aan het juiste adres. In verschillende mini-games krijg je aanwijzingen, beeld- en geluidsfragmenten voorgeschoteld, waarna een vraag beantwoord moet worden over een film. Dat klinkt simpel, maar je kennis wordt soms flink op de proef gesteld.

Scribblenauts Remix (€0,79)

Scribblenauts Remix is een game waarin spelers puzzels oplossen door hun verbeelding te gebruiken om ieder woord op te schrijven en zo objecten tot leven te brengen. Vanwege Valentijnsdag bevat het nu ook een level in een Valentijnsthema waardoor spelers geïnspireerd zullen raken om romantische objecten te creëren zoals bijvoorbeeld een ‘gigantisch, roze vliegende doos met bonbons'.

Smurfs’ Village (iOS/Android gratis)

Smurf’s Village doet denken aan games als FarmVille. Er moet landbouwgrond worden aangelegd en nieuwe paddenstoelhuisjes worden gebouwd om meer smurfen te kunnen huisvesten en er zijn minigames om te spelen. In het kader van Valentijn zijn er allerlei romantische voorwerpen te koop, zoals bomen en struiken vol hartjes, om het dorp mooi aan te kleden.

SPY Mouse (iOS/Android €0,79)

Spy Mouse is van de makers van Flight Control. De speler moet een muis door een kamer leiden door met de vinger een pad uit te stippelen. Onderweg moeten obstakels vermeden worden, zoals de patrouillerende kat. In plaats van het gewoonlijke gevecht ontaardt de ontmoeting nu in een liefdevolle stoeipartij.