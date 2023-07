Varken (4) blijkt ’kunstenaar’: beest verdient tonnen met ’schilderijen’ van Boris Johnson en Nadal

Het beest draagt dan ook de naam Pigcasso en is een hit op sociale media. Met een kwast in zijn bek schildert hij, uit zichzelf, ’portretten’. Kunstwerken van onder meer Boris Johnson en Rafael Nadal worden voor minimaal 20.000 euro verkocht.

Een ’portret’ van ’Boris Johnson’

Een ’portret’ van ’Prins Harry’

Eigenaar Joanne Lefson redde het biggetje in 2016 uit een slachthuis, zo vertelt ze in het boek dat ze over Pigcasso schreef en onlangs uitbracht. Vlak daarna ontdekte ze zijn ’schildertalent’.

Lefson runt ondertussen ook een dierenopvangcentrum De tonnen die Pigcasso binnenhengelt, worden besteeds aan salarissen voor het personeel, voedsel en andere kosten.