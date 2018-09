Motief Kekerdom nog mysterie

Petter is inderdaad verantwoordelijk voor de dood van het Millingse stel René van de Wijdeven en Inge Kee. Dat heeft de korpsleiding van de politie Gelderland-Zuid donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens de persconferentie over de resultaten van het onderzoek in Kekerdom.

Driehoeksverhouding

Zondag 9 september werden daar drie levenloze lichamen gevonden. Waarom Petter tot zijn daad is gekomen, is nog altijd onduidelijk. Het stel kwam in contact met Petter toen ze vorig jaar in Millingen kwamen wonen. De moorden zijn gepleegd toen hun driehoeksverhouding net was beëindigd. De politie Gelderland-Midden, die het onderzoek leidt, concludeerde bovendien dat Jan Petter het stel financieel ondersteunde.

In zowel Petters woning als in het huis van Inge Kee en René van de Wijdeven werden wietkwekerijen aangetroffen. Van de Wijdeven had enorme geldproblemen.