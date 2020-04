Ontruimingen appartementen om verdacht voorwerp pinautomaat Westervoort

Bij de pinautomaat aan de Broeklanden is waarschijnlijk een poging tot een plofkraak geweest. Een voorwerp zit nog aan de geldautomaat. Gekeken wordt of het gevaarlijk is en of het goed kan worden verwijderd, zegt een politiewoordvoerder.

Personeel zag het object rond 06.00 uur aan de automaat zitten. Naast de pinautomaat aan de Broeklanden zit een Jumbo, maar die was nog niet open. Erboven zitten appartementen.