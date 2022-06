Meisje van 10 schiet belaagster van haar moeder dood

Premium Binnenland

OM: ’Vader ging met mes naar bos in Drouwen om zoontje (1,5 jaar) te doden’

,,Het spijt me heel erg”, roept de 47-jarige verdachte uit Gasselte huilend via een videoverbinding naar de moeder van zijn zoontje in de rechtszaal in Assen. ,,Ik was niet van plan om hem te steken. Het gebeurde doordat de politie ineens voor mijn neus stond.”