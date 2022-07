Politie vraagt hulp vakantieganger bij jacht op gevluchte criminelen

De jacht op voortvluchtige veroordeelden is in handen van een speciale politie-eenheid, het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket van het OM. Voor een campagne op de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zijn acht ’kandidaten’ geselecteerd. Het vermoeden bestaat dat een aantal voortvluchtigen onder een andere naam of met valse documenten reist om bijvoorbeeld familie te bezoeken. „Het zou kunnen dat ze zich deze maanden verplaatsen”, zegt officier van justitie Yolande Oosterhof. „Daarom vragen we extra aandacht op luchthavens voor deze personen.”

Straf ontlopen

Van deze personen bestaat het vermoeden dat ze zich in het buitenland schuilhouden en zo hun straf proberen te ontlopen. Reizigers wordt gevraagd in het buitenland uit te kijken naar de gevluchte misdadigers en de politie te tippen.

Het gaat in alle gevallen om criminelen die in Nederland zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend tussen de vier jaar voor een gewapende overval tot levenslang voor moord.

Bekijk ook: Stop het verdienmodel met crimineel geld

„Voor slachtoffers en nabestaanden is het onverteerbaar dat deze criminelen zich verschuilen in een ander land. Ze willen dat recht wordt gedaan”, zegt Oosterhof.

’Onverteerbaar’

Robert Jansen, secretaris van het Landelijk Parket, somt een aantal voorbeelden op. Sharif Korz staat ook op de nationale opsporingslijst, moet nog tien jaar uitzitten voor moord maar serveert gewoon koffie aan toeristen op een terras in een Egyptische badplaats. „Onverteerbaar”, vindt Jansen. „En ongelooflijk frustrerend.”

Giovannie Rivera is een ander voorbeeld. Hij was betrokken bij een overval en een gijzeling in de jaren negentig, waarbij slachtoffers trauma’s opliepen. Ze hebben er tot op de dag van vandaag last van. Of Shahin Gheiybe, die vanuit Iran af en toe nog provocerende filmpjes post maar in Nederland nog dertien jaar celstraf tegoed heeft vanwege dubbele poging tot moord. FASTNL vermoedt dat hij regelmatig in buurlanden van Nederland verblijft.

Volgens politie en OM weet het speciale team van tachtig voortvluchtigen vrij nauwkeurig waar ze verblijven. Een van hen is een kindermoordenaar in India.

Verjaringstermijn

„Het gaat vaak om landen waarmee we geen verdrag hebben of waar een andere verjaringstermijn geldt. India reageert helemaal nergens op”, verzucht Yolande Oosterhof. Ze wijst ook nog op een omissie in Nederlands eigen rechtssysteem. „Rechters schorsen soms verdachten uit voorlopige hechtenis die een dubbele nationaliteit hebben. Ze leveren hun Nederlandse paspoort in maar vluchten met het paspoort van hun moederland. Daar mag door rechters best scherper op worden gelet”, aldus de officier van justitie.

„Deze criminelen op de vlucht moeten beseffen dat onze zoektocht nooit stopt en dat we niet rusten voordat ze achter de tralies zitten”, aldus politiecommissaris Andy Kraag. „We doen alles wat nodig is dus ze kunnen zich beter melden. Niemand is onvindbaar”, stelt Kraag, die met zijn teams de afgelopen twee jaar meerdere kopstukken van de Mocro-maffia in het buitenland opspoorde, onder wie Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.

Bekijk ook: Maak deal met levenslang gestraften in ruil voor hulp bij moordzaken

„Er is recht gesproken en er moet recht worden gedaan”, vindt Andy Kraag. „Voor slachtoffers, nabestaanden maar ook als genoegdoening voor de samenleving.”

Opsporingsdienst

FASTNL is een gespecialiseerd team van de Dienst Landelijke Recherche dat samen met het Landelijk Parket gevluchte tbs’ers en voortvluchtigen opspoort die nog minimaal 300 dagen celstraf open hebben staan of nog meer dan 10.000 euro moeten betalen in verband met een ontnemingsmaatregel. FASTNL spoort veroordeelden op in binnen- en buitenland, waarbij het in nauw contact staat met andere collega’s via het European Network of Fast Teams. De groep voortvluchtige veroordeelden bestaat uit ongeveer 600 personen en daar komen elke week nieuwe zaken bij. Het betreffen voornamelijk zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord-/doodslag-, zeden-, drugs- of geweldsdelicten.