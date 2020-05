’Marokkanen’-gesprek Arnon Grunberg en Joost Eerdmans voer voor discussie

Grunberg mocht terugblikken op zijn speech op de Dam op 4 mei. Hij hield daar een gloedvol betoog over de Jodenvervolging. Op enig moment haalde hij ook de behandeling van Marokkaanse Nederlanders aan.

Dat kwam hem op online verwensingen te staan. Grunberg haalde bij Op1 een briefje tevoorschijn waarop haatzaaiende teksten waren geschreven, en las dat voor.

Afschuwelijk, vond ook Eerdmans, maar hij haalt eerst een oude quote van de schrijver aan. „Jij hebt toch ook Wilders een ’nazi’ genoemd? Wat je nu opleest, is afschuwelijk, maar het is blijkbaar een effect wat je hebt beoogd. Waarom noem je in een speech over de Dodenherdenking ineens Marokkanen?” Vervolgens ontspint zich een boeiend gesprek.

„De Koning heeft gezegd: Sobibór begon in het Vondelpark”, countert Grunberg. „Dat was een heel belangrijke zin. Niet alles wat in het Vondelpark begint, leidt tot Sobibór, maar op het moment dat een bevolkingsgroep tot zondebok wordt gemaakt, vind ik dat je alert moet zijn.” Zoiets adresseren is ’zijn plicht’, aldus de schrijver.

De twee besloten, na de degens te hebben gekruist, om binnenkort samen door Rotterdam te gaan lopen met een keppeltje op. Volgens Eerdmans heb je dan ’een probleem’ en word je geïntimeerd. Grunberg zegt dat ’ik als jood niet wil gebruikt worden als stok om deze mensen mee te slaan’, maar wil wel de proef op de som nemen.

Op sociale media is Eerdmans trending. Zijn voor- en tegenstanders gaan verbaal de strijd aan. Zowel de Rotterdamse politicus als de romancier worden door sommigen met de grond gelijk gemaakt, en door anderen opgehemeld. Ook tafelgast Abdelkader Benali reageert op de uitzending door te zeggen dat ’je in het publieke debat met een Marokkaanse afkomst vogelvrij bent’. Een bloemlezing.

De afgelopen dagen kreeg Grunberg ’veel bagger’ over zich heen, vertelt hij ook zaterdag op Radio1, waar hij nogmaals terugblikt.

