’Hell of a job voor AZ’

AMSTERDAM - De instorting van een deel van het dak van het AZ-stadion heeft bij mensen van FC Twente oude wonden opengereten. Op 7 juli 2011 stortte in de Grolsch Veste het dak in van een tribune in aanbouw, waarbij twee bouwvakkers om het leven kwamen en negen gewonden vielen. Eugenio Porcu was in die periode manager operationele zaken van FC Twente en weet als geen ander in wat voor rollercoaster ze nu bij AZ terecht zijn gekomen. ,,Als je die beelden van AZ ziet, dan denk je wel even terug aan toen”, aldus Porcu, tegenwoordig werkzaam als districtsmanager bij schoonmaakbedrijf CSU.