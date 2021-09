Corona-onderzoek naar Franse oud-minister van Volksgezondheid

Rechters besluiten na het onderzoek of er voldoende grond is om een rechtszaak tegen haar te openen. De verwachting is dat de magistraten haar opvolger, huidig minister Olivier Véran, de komende weken zullen oproepen.

Het is een van de eerste zaken wereldwijd waar een prominente overheidsfunctionaris juridische verantwoording moet afleggen voor de aanpak van de coronapandemie. Buzyn wordt niet officieel verweten dat ze heeft gefaald een ramp te stoppen, zoals een andere mogelijke klacht luidde. Vragen die bij het speciale hof op tafel liggen zijn bijvoorbeeld of de regering voldoende was voorbereid op een pandemie, en hoe het zit met de vele beleidsveranderingen rond mondkapjes.

Buzyn, die minister van Volksgezondheid werd in 2017, stapte op in februari 2020 om een (vergeefse) gooi te doen naar het burgemeesterschap van Parijs. Ze ging werken voor de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève.