Show Giorgio Armani in lege zaal vanwege coronavirus

De Camera Nazionale della Moda Italia, de organisator van de Fashion week, gaf vanmorgen al een bericht uit dat de verantwoordelijkheid voor het wel of niet doorgaan van de modeshows bij de modemerken zelf ligt. Gezien de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het virus in de regio Lombardije, nam Armani deze beslissing persoonlijk. Alle andere shows vonden zondag wel plaats hoewel het er minder zijn aangezien de Fashion Week aflopend is.

Opvallend was overigens de hele week al dat er veel Aziatische modemensen waren afgehaakt voor de modeweek. De angst voor het reizen vanwege het coronavirus, en in sommige gevallen zelfs een uitreisverbod uit eigen land, maakte het niet makkelijk om naar Milaan af te reizen.

Het is nu even afwachten hoe het volgende week zal lopen wanneer eenzelfde modespektakel, de Paris Fashion Week van start zal gaan. In Milaan klaagden de winkeliers in de dure winkelstraten al dat er weinig werd verkocht deze week aangezien zowel toeristen als bezoekers van de Fashion Week verstek lieten gaan. Dat zal volgende week in Parijs waarschijnlijk niet anders zijn.