Janneke Holman vond overal glas. Ⓒ foto Telegraaf

DEN HAAG - Zand dat is gebruikt in Den Haag voor nieuwe zandpaden in de duinen en langs de kust lijkt vervuild te zijn. PvdA-raadslid Janneke Holman trekt aan de bel over het grote aantal glasscherven dat is gemengd met zand.