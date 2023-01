Agenten stoppen nep-politiewagen met blauw zwaailicht op A10: beschonken bestuurder aangehouden

De agenten vroegen daarop het kenteken op en toen bleek het niet om een echte politieauto te gaan. De Audi werd aan de kant gezet. In het voertuig bleek een jonge beginnende bestuurder te zitten, die de auto van zijn vader geleend had. „De blauwe lamp had hij zelf gekocht”, zo schrijft de Politie Amsterdam op Twitter. Daarnaast bleek hij na een ademanalyse ruim 6,5 keer teveel gedronken te hebben.

Het rijbewijs van de jongen is ingevorderd en er is door de agenten proces-verbaal opgemaakt. Ook de blauwe lamp moest de jonge knaap inleveren. „De bestuurder is zijn rijbewijs in ieder geval 5 maanden kwijt. Ook moet hij een cursus bij het CBR volgen en de nodige boetes betalen.”