Kustwacht Curaçao onderschept 1325 kilo drugs, 12 aanhoudingen

Het snelle schip werd donderdag opgemerkt en de Kustwacht vermoedde dat het smokkelwaar aan boord had. De verdachten reageerden niet op stopsignalen waarna vanuit een helikopter diverse waarschuwingsschoten werden gelost. Uiteindelijk zijn de motoren volgens het ministerie van Defensie „met enkele gerichte schoten” uitgeschakeld.

De boot begon te zinken en de opvarenden werden gered. Uit het water werden ook 45 pakketten opgevist met daarin de 1325 kilo drugs. De verdachten zijn overgedragen aan de lokale politie en de smokkelaar die gewond raakte is met spoed met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Minister-president Gilmar ’Pik’ Pisas, die tevens minister van Justitie is, bracht midden in de nacht een bezoek aan de Kustwacht en plaatste later foto’s van de vele balen drugs die in beslag zijn genomen op zijn Facebookpagina. Hij noemde het een mooie, geslaagde actie van de Kustwacht die daarbij samenwerkte met de politie en immigratiedienst van het eiland.