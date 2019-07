Man vindt eigen amputatie terug op sigarettenpakje

„Van roken slibben je aderen dicht”, schreeuwt de tekst op de verpakking. Een foutje: het verlies van het been had niets te maken met roken, de man raakte zijn been kwijt in een oorlogssituatie.

Het verhaal begon in Luxemburg, toen een Albanese man een pakje sigaretten zag in een rek in een winkel in Luxemburg. Erop prijkte een foto van een geamputeerd been van een man. „Dat been is van mijn vader”, wist hij. Een aan de vader gestuurd fotootje leverde de bevestiging op; de foto was van de vader, die inmiddels in Metz woont.

De vader verloor zijn been in 1997 bij een aanslag in zijn vaderland. De foto’s werden kort geleden bij een controlebezoek aan een ziekenhuis in Metz gemaakt. De man had nooit toestemming gegeven voor hergebruik van de foto’s.

De advocaat van de Albanees zegt namens zijn cliënt: „Mijn cliënt voelt zich verraden en in zijn waardigheid aangetast. Hij ziet zichzelf steeds terug op sigarettenpakjes en dat is niet prettig.”