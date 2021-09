Meisje (6) overlijdt bij attractie in Amerikaans pretpark

Rond 10.30 uur ’s avonds ging het mis in Glenwood Caverns Adventure Park. Het meisje was op dat moment bij de attractie ’Haunted Mine Drop’. Het is nog niet duidelijk hoe het mis heeft kunnen gaan, zo schrijft de Amerikaanse Amerikaanse radiozender KRDO.

Het pretpark in Glenwood Springs hield maandag en dinsdag de deuren gesloten om het incident te kunnen onderzoeken.

In een persverklaring schrijft Suzanne Emery namens het park: „Uit respect voor de betrokken partijen zullen we geen verdere details vrijgeven vóór deze zijn bevestigd. Onze gedachten gaan uit naar alle betrokkenen.”

Over de attractie

In 2017 werd de betreffende attractie voor het eerst geopend. Bij de attractie komen de bezoekers in een karretje in een ondergrondse mijn, waarbij ook een vrije val wordt nagebootst, de bezoekers belanden dan 33 meter lager in de zogenoemde ’Iron Mountain’.

Parkbezoekers moeten een aansprakelijkheidsverklaring ondertekenen voordat ze attracties in gaan.