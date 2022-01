Premium Het beste van De Telegraaf

Remon Vos (51), rijkste man van Nederland: ’Je moet hem bij kunnen houden’

Door Richold Brandsma Kopieer naar clipboard

Remon Vos in zijn privé-vliegtuig. Ⓒ Jan Willem van Vliet

Stadskanaal - Remon Vos steeg in 2021 met stip op Quotes ranglijst van rijke Nederlanders. Na Charlene de Carvalho-Heineken is hij volgens Quote ’s lands rijkste. Hij is geboren in Stadskanaal maar bouwde zijn imperium grotendeels op in Oost-Europa. Daardoor bleef hij in Nederland lang onder de radar. Tijd om kennis te maken.