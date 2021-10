Taliban doden bruiloftsgasten na muziek op feest

Een woordvoerder namens de Taliban in de provincie bevestigde het incident, maar legde de schuld bij „onbekende schutters.”

Volgens een lokale bron van persbureau DPA hadden de lokale Taliban toestemming gegeven om muziek te laten horen op de bruiloft.

De nieuwe machthebbers in Afghanistan voerden tijdens hun eerdere bewind van 1996 tot 2001 een algeheel verbod in op muziek, omdat het zondig zou zijn en zou indruisen tegen de leer van de islam. Na de machtsovername van de Taliban in augustus zijn veel muzikanten naar het buitenland gevlucht of gestopt, waarbij zij hun instrumenten hebben verstopt.