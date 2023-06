Premium Het beste van De Telegraaf

Toerist bevrijd na snelle actie Nederlander (23) in Guatemala ontvoerd, kidnappers bellen familie voor losgeld

Door Marcel Vink

Ⓒ google streetview

CIUDAD VIEJA - Een 23-jarige Nederlandse toerist heeft in Guatemala doodsangsten uitgestaan nadat hij door criminelen vanuit een nachtclub was ontvoerd. Zijn familie in Nederland kreeg, via de jongen zelf, telefonisch te horen dat er vijfduizend euro betaald moest worden als losgeld. Na een snelle zoek- en reddingsactie van de Guatemalteekse politie werden drie criminelen opgepakt, en kon onze landgenoot worden bevrijd.