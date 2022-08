Keten tandartspraktijken betaalt losgeld na aanval gijzelsoftware

Colosseum Dental heeft in totaal 800 tandartspraktijken in Europa, waarvan ruim 130 in Nederland en België. De tandartsen behandelen jaarlijks ongeveer 600.000 mensen, aldus het bedrijf. Dat biedt excuses aan en zegt te betreuren „dat met deze cyberaanval onze zorgplicht voor onze patiënten zo ernstig verstoord is.” Colosseum Dental verwacht dat de tandartspraktijken in de loop van deze week weer open kunnen.

De tandartsketen heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft de aanval ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is bij wet verplicht om mogelijke privacyschendingen door te geven aan de privacytoezichthouder van de overheid.

Bekijk ook: Hackers dringen binnen in systemen Artis en eisen losgeld