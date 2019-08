Buitenlandse Zaken: reis niet naar Papoea

„Er zijn dagelijks geweldsincidenten. Elke dag zijn er in diverse steden demonstraties die regelmatig gewelddadig worden. Reis alleen naar dit gebied als dat noodzakelijk is”, stelt de dienst. „Bent u in dit gebied, denk dan na of dat noodzakelijk is. Vermijd demonstraties. Blijf via de media op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en vermijd grote groepen mensen.”

Bij demonstraties in West-Papoea zijn woensdag volgens lokale media zeker zes doden gevallen. De slachtoffers vielen toen de politie het vuur opende op demonstranten die een lokaal regeringskantoor probeerden te bestormen in de regio Deiyai. Aanleiding was het met geweld uiteenjagen van demonstraties van studenten uit het gebied in de stad Soerabaja op Java.