Zorgen om bestaande hypotheken

Dat is goed nieuws voor mensen met bestaande hypotheken, maar er loert nog één gevaar. Het is namelijk nog niet zeker dat deze wet ook zo zal worden ingevoerd. De politieke partijen hadden namelijk besloten om het stemmen over deze wet op te schorten tot na de verkiezingen. Na de laatste verkiezingen zijn de kaarten flink geschud, met als gevolg dat de initiatiefnemers van het voorstel geen meerderheid meer hebben.

Nieuw kabinet

Op dit moment onderhandelen VVD en PvdA over een nieuwe coalitie. Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s zien we dat de VVD als uitgangspunt hanteert, het respecteren van de bestaande hypotheken. De PvdA daarentegen heeft als uitgangspunt dat de nieuwe regels ook van toepassing moeten worden op bestaande hypotheken, naast een verlaging van het percentage van de renteaftrek.

Als deze partijen samen willen regeren, zal er water in de wijn moeten. In mijn beleving zou dat volledig gedaan moeten worden door de PvdA. Het aanpassen van regels tijdens de looptijd getuigd namelijk niet alleen van een onbetrouwbare regelgeving, maar zal leiden tot financiële problemen bij bestaande hypotheekbezitters.

Aanpassing bestaande hypotheken is niet eerlijk

Sinds jaar en dag hanteren banken normen voor het bepalen van de maximale hypotheek. Onderdeel van deze berekening is een maximaal percentage van het inkomen dat - volgens het Nibud berekend - besteed kan worden aan hypotheeklasten. Blijft de hypotheeklast binnen deze normen, dan is er sprake van een verantwoorde hypotheek.

Aan de hand van een voorbeeld zal ik dit toelichten.

Voorbeeld

Stel dat iemand een bruto jaarinkomen had van 30.000 euro en dat het percentage bij dit inkomen destijds 33 procent bedroeg. Dat betekent dat een hypotheek verantwoord was als de hypotheeklasten niet meer bedragen dan 9.900 euro bruto per jaar.

Bij het bepalen van de maximale hypotheek werd in het verleden vaak gekeken naar de werkelijke bruto lasten die iemand moest betalen. Uitgaande dat de inleg voor de aflossing 100 euro per maand bedroeg (1.200 euro per jaar), betekent dit, bij een rente van 5 procent (destijds lag deze overigens veel lager!), dat verantwoord een hypotheek kon worden verstrekt van 174.000 euro. (5 procent x 174.000 euro + 1.200 euro = 9.000 euro)

Lasten bij annuïtaire aflossing

Sinds een aantal jaren wordt bij de bepaling van de maximale hypotheek niet meer gekeken naar de werkelijke bruto hypotheeklasten, maar wordt gerekend met de lasten, alsof de gehele hypotheek annuïtair wordt afgelost. Daarnaast zijn de percentages in de loop der jaren (fors) verlaagd. Dat houdt in dat het verantwoord hypotheekbedrag met een bruto jaarinkomen van 30.000 euro op dit moment 135.000 euro bedraagt (woonlastpercentage van 30 procent).

Wanneer de verplichte annuïtaire aflossing gaat gelden voor bestaande hypotheken, betekent dit dat consumenten, waarvan de hypotheek op de oude wijze is bepaald, ineens meer moeten betalen dan verantwoord voor hen is op straffe van verlies van renteaftrek, met nog grotere gevolgen!

Om u een indicatie te geven; de nieuwe lasten van een hypotheek van 174.000 euro worden dan 935 euro bruto per maand. De verantwoorde maandlast volgens het Nibud en de Vereniging van Banken (NVB) bedraagt 750 euro. Een overschrijding van 185 euro per maand. Of te wel een maandlast die 25 procent hoger ligt, dan verantwoord!

En dat zal onherroepelijk leiden tot betalingsproblemen!