Politie stopt illegale feesten in Heerde en Rosmalen

De aanwezigen vertrokken rustig nadat de politie hen sommeerde te vertrekken. Het viaduct wordt afgesloten door Rijkswaterstaat. De politie kwam het feest op het spoor na een tip.

Ook in ecoduct Rosmalen

In diezelfde nacht is in het Brabantse Rosmalen rond 03.00 uur een einde gemaakt aan een illegaal feest in een ecoduct. Dat gebeurde bij de Sparrenburgstraat-Zuid. De organisator is aangehouden. Ruim vijftien bezoekers kregen een boete.