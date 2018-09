Man uit vliegtuig op dak ziekenhuis gegooid

Drugsgeweld is in de regio Sinaloa aan de orde van de dag. Ⓒ EPA

SINALOA - Het gruwelijke geweld in de Mexicaanse drugsoorlog lijkt steeds extremere vormen aan te nemen. Woensdag werd een man uit een laagvliegend vliegtuigje boven het stadje Eldorado gegooid. Het slachtoffer kwam op het dak van een ziekenhuis terecht. Het is niet duidelijk of de man nog leefde toen hij uit het toestel werd gegooid.