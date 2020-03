’Ik ben Gökmen, ik heb de tramaanslag gedaan’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Anderhalve maand na de aanslag zou T. (38) bij een verhoor door de onderzoeksrechter hebben gezegd: „Ik ben Gökmen, ik ben degene die de tramaanslag heeft gedaan.” Eerder had hij ook al bij de politie bekend, aldus de officier. „Ik word niet verdacht, ik heb het gedaan”, zei hij tegen de rechercheurs, om zich daarna te beroepen op zijn zwijgrecht.

Pogingen met T. in gesprek te komen over de aanslag zijn mislukt, aldus het OM. Bij de tramaanslag kwamen vier personen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

De wrakingskamer heeft eerder op de middag het verzoek van een slachtoffer van Gökmen T. en diens juridisch adviseur om de rechtbank te wraken, afgewezen. Dat betekent dat de strafzaak verder kan worden behandeld door dezelfde rechters.

Volgens de wrakingskamer is niets gebleken van vooringenomenheid van de rechters. Toen de beslissing bekendgemaakt werd, volgde applaus in de zaal met nabestaanden.

Veel emoties om wrakingsverzoek

De zaak tegen tramschutter Gökmen T. kwam vanmorgen al na een half uur stil te liggen omdat de rechtbank werd gewraakt. Dat gebeurde door de juridisch adviseur van slachtoffer Mustafa Ercan.

Volgens Karim Aachboum handelde de rechtbank maandag in strijd met het protocol toen zijn verzoek om de strafzaak aan te houden, werd afgewezen. Aachboum vroeg om wraking omdat zijn cliënt nog een juridisch gevecht voert over het verkrijgen van camerabeelden uit de tram. Op die beelden zou te zien zijn dat Gökmen T. het wapen op Mustafa Ercan richtte en twee keer de trekker overhaalde. Het wapen weigerde, aldus Aachboun.

Het Openbaar Ministerie vervolgt T. in Mustafa’s geval voor ’bedreiging met een terroristisch oogmerk’. Volgens Aachboun zou dat ’poging moord’ moeten zijn. Op dat zwaardere feit wil hij zijn schadeclaim baseren; vandaar de wrakingspoging.

Volgens Aachboun gaat het Mustafa niet om het geld, dat wil hij schenken aan het KWF en de Alzheimerstichting. Het gaat hem vooral om de erkenning.

Tumult, mensen huilen

Onder slachtoffers, nabestaanden en hun advocaten ontstond direct na de wraking tumult. Het betekent hoe dan ook vertraging in een strafzaak die voor velen al erg zwaar en beladen is. In het uiterste geval moet een nieuwe rechtbank de zaak opnieuw behandelen, en zullen de getroffenen de zware weg voor de tweede keer moeten bewandelen.

„Wat een achterlijke en kansloze actie”, reageert slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. „Zo’n aanhoudingsverzoek had je al veel eerder moeten doen.” Diekstra staat onder meer de vader bij die bij de aanslag zijn dochter verloor.

’Stuitend en kansloos’

Advocaat Edwin Bosch staat een van de slachtoffers bij die bij de aanslag zwaargewond raakte. Hij wist Aachboun nog op de gang aan te spreken voor hij naar buiten werd begeleid. „Ik vroeg hem om overleg, maar hij weigerde in gesprek te gaan. Dit is een stuitend en kansloos verzoek, dat de slachtoffers dupeert.”

De gewraakte strafrechters bleven demonstratief weg uit de zaal tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek. De officieren van justitie waren er wel bij, maar kozen ervoor om in burgerkleding in de zaal plaats te nemen, in plaats van op hun vaste plek op het podium.

De wraking van de zittende rechters is bedoeld „als verkapt middel” om uitstel van het proces te bewerkstelligen, stelden de gezamenlijke advocaten van slachtoffers en nabestaanden. Daarmee is „een te zwaar instrument” ingezet.

Aachboun zegt de emoties van de slachtoffers en nabestaanden te begrijpen, „maar het ligt niet aan mijn cliënt. Ook hij mag gebruikmaken van zijn rechten. Hij is ook slachtoffer.” Volgens Aachboun wil Mustafa Ercan het liefst „dat er morgen al uitspraak wordt gedaan.” Hij zit ook niet te wachten op uitstel, maar wil wel erkenning. Aachboun met stemverheffing: „Hier zit een man die drie mensenlevens heeft gered.”

T. valt in slaap

Verdachte Gökmen T. volgde het gesteggel op een tv-scherm vanuit een aparte kamer. Het kon hem zichtbaar weinig boeien. Zijn hoofd zakte meermalen naar rechts, hij zakte onderuit in zijn stoel en leek af en toe wakker te schrikken, om vervolgens weer in te dommelen.

Of er vandaag nog een strafeis komt, zoals was gepland, is nog niet duidelijk.

De laatste updates: