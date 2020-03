Rechtbank in zaak tramschutter Gökmen T. gewraakt

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Volgens Karim Aachboum heeft de rechtbank maandag ten onrechte zijn verzoek afgewezen om de strafzaak aan te houden. Hij vroeg daarom omdat zijn cliënt nog een juridisch gevecht voert over het verkrijgen van camerabeelden uit de tram waarop te zien zou zijn dat Gökmen T. het wapen op hem richt, maar dat dat weigert.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de tramschutter in zijn geval voor bedreiging met een terroristisch oogmerk. Volgens Aachboun zou dat poging moord moeten zijn. Op dat zwaardere feit wil hij zijn schadeclaim baseren.

Volgens Aachboun gaat het Mustafa niet om het geld. Dat wil hij schenken aan het KWF en de Alzheimerstichting. Het gaat hem vooral om de erkenning.

Tumult, mensen huilen

Onder slachtoffers, nabestaanden en hun advocaten ontstond direct na de wraking tumult. Het betekent hoe dan ook vertraging in een strafzaak die voor velen al erg zwaar en beladen is. In het uiterste geval moet een nieuwe rechtbank de zaak opnieuw behandelen, en zullen de getroffenen de zware weg voor de tweede keer moeten bewandelen.

„Wat een achterlijke en kansloze actie”, reageert slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. „Zo’n aanhoudingsverzoek had je al veel eerder moeten doen.” Diekstra staat onder meer de vader bij die bij de aanslag zijn dochter verloor.

’Stuitend en kansloos’

Juridisch adviseur Karim Aachboun werd voor zijn eigen veiligheid door de parketpolitie weggevoerd. Drie agenten van de parketpolitie begeleidden de adviseur vanuit de rechtszaal meteen naar een aparte ruimte. Advocaat Edwin Bosch staat een van de slachtoffers bij die bij de aanslag zwaargewond raakte. Hij wist Aachboun nog op de gang aan te spreken voor hij werd afgevoerd. „Ik vroeg hem om overleg, maar hij weigerde in gesprek te gaan. Dit is een stuitend en kansloos verzoek, dat de slachtoffers dupeert.”

Ook volgens Bosch is de kans op toewijzing van het wrakingsverzoek nihil, omdat het verzoek van Aachboun maandag op de eerste procesdag al aan bod kwam. De juridisch adviseur was er toen niet. „Een collega heeft hem afgelopen dagen benaderd, maar hij gaf geen gehoor. Dit is aan slachtoffers niet uit te leggen.”

De wrakingskamer zal zich tussen 10.30 en 11.00 uur over het verzoek kan buigen. Vandaag zou het Openbaar Ministerie komen met de strafeis. Of dat gaat lukken is nog de vraag.

De laatste updates: