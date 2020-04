VU blundert met loting geneeskundestudenten

„Het is echt ontzettend vervelend, we zoeken voor elke gedupeerde student een passende oplossing’’, aldus een woordvoerster over de fout. Die werd woensdagochtend ontdekt door docenten.

Scholieren die hoopten op een plekje bij de gewilde studie konden sinds woensdagochtend inloggen op het landelijke systeem Studielink. Kort samengevat konden ze daar zien of zij waren ingeloot of niet. ,,Wat wij doen is bij de uitkomst nog een persoonlijke toelichting erbij schrijven. Docenten merkten echter dat er inconsequenties tussen zaten, waarna we direct zij gestopt met die toelichtingen.’’

’Passende oplossing’

Bij enkele tientallen studenten klopte de uitkomst niet. Zo kon het gebeuren dat een jubelende aspirant-student alsnog teleurgesteld moest worden, maar ook scholieren alsnog werden verblijd. ,,We zoeken voor iedereen een passende oplossing. Het kan niet zo zijn dat scholieren de dupe worden van onze fout’’, zegt de woordvoerster. Dat betekent niet dat studenten kunnen profiteren van de fout. ,,Maar er haken soms toch nog mensen af, waardoor gaten vallen. Of we kunnen kijken naar plekken op geneeskundestudies in andere steden.’’

Extra vervelend is dat de hele procedure dit jaar toch al gemankeerd verliep door het coronavirus. De selectie vindt plaats in twee rondes, waarbij de tweede ronde wordt afgesloten met een toetsdag. Die toets verviel door coronamaatregelen, waardoor een gewogen loting moest bepalen wie uiteindelijk aanspraak zouden maken op de 350 studieplaatsen.

Technische fout

Hoe de fout kon ontstaan, is nog niet duidelijk. In het persbericht heeft de studie het over een technische fout, maar in de communicatie aan de studenten spreekt de VU over een menselijke fout. ,,Het is iets technisch, maar daar zit natuurlijk wel een persoon achter. De fout ligt in ieder geval bij ons, wij nemen daar volledig verantwoordelijkheid voor’’, zegt de woordvoerster daarover. Ook benadrukt ze dat de fout alleen is gemaakt bij geneeskunde, en niet bij andere studies.