Minister Kuipers weer even beddenbaas: hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vooral in EU-buurlanden van Oekraïne, waar miljoenen vluchten zijn opgevangen, is de druk op de gezondheidszorg groot. Andere lidstaten hebben daarom aangeboden om medicamenten te leveren en patiënten over te nemen van bijvoorbeeld Polen.

„Het gaat niet alleen om mensen die geestelijke gezondheidzorg nodig hebben, maar ook om patiënten met andere aandoeningen. Hetzij door oorlogsgeweld dan wel omdat ze een behandeling nodig hebben die niets met de oorlog heeft te maken”, zegt minister Kuipers. „Het is onmogelijk om die vraag enkel op te vangen in buurlanden.”

De D66-bewindsman heeft namens Nederland direct medewerking toegezegd: „We hebben tussen de 200 en 300 plaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat het er in de toekomst meer moeten worden.”

De voormalige beddenbaas wil net als tijdens coronacrisis kijken naar een spreiding van patiënten over ons land. Volgens Kuipers is de vraag op dit moment nog beperkt.

Onlangs zijn in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht al Oekraïense kinderen met kanker opgenomen. Andere ziekenhuizen helpen sinds kort jonge patiëntjes met zeldzame stofwisselingsziektes. Dit gebeurde dankzij onderlinge samenwerking van Nederlandse artsen en hun collega’s in Oekraïne en Polen.

Lage vaccinatiegraad

Een ander punt van zorg is de lage vaccinatiegraad onder Oekraïense vluchtelingen. Bij aanmelding in Nederland worden Oekraïners daarom gevraagd naar hun vaccinatiestatus en wie niet is geprikt krijgt alsnog een aanbod van de GGD.

„Het is belangrijk om ook deze mensen te beschermen tegen covid”, zegt Kuipers. „Het is nog niet voorbij en helaas is het aantal mensen in het ziekenhuis weer gestegen.”

Kuipers benadrukt dat er verder speciale aandacht is voor andere infecties onder de Oekraïense bevolking: „Er komt bijvoorbeeld meer tuberculose voor en er is een hoger dragerschap van allerlei bacteriën die meer resistent zijn tegen antibiotica. Dat zijn we in Nederland niet gewend. Als mensen in een ziekenhuis komen moeten ze daarom eerst in isolatie getest worden.”