Wegen naar woning Surinaamse president afgesloten na oproep ’alles plat te branden’

Lokale media berichten over een flyer die zondag via sociale media werd verspreid onder de noemer „weg met Chan.” Daarin wordt opgeroepen om maandag massaal naar Lelydorp af te zakken. „Weg met deze fucking regering”, staat op de de flyer, die melding maakt van bussen die vanuit alle districten naar Lelydorp rijden.

Lelydorp ligt een kleine 20 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Doordat de hoofdweg, die de hoofdstad met het zuidelijker gelegen district Para en het verdere binnenland verbindt, is afgezet, is een enorme file ontstaan.

Marinus Bee, de voorzitter van het Surinaamse parlement, heeft de regering van Santokhi opgeroepen om het signaal dat Surinamers hebben gegeven, serieus te nemen. Hij wil dat de regering van Chan Santokhi manieren zoekt om de noden van de Surinamers te verlichten.

De voorzitter ging ook in op de vrijdag zwaar uit de hand gelopen protestdemonstratie. Een groep relschoppers bestormde het parlementsgebouw en ging aan het plunderen. Hij is niet te spreken over het feit dat relschoppers ervoor zorgen dat de boodschap van een grote groep van ontevreden mensen teniet wordt gedaan. De boodschap die de demonstranten probeerden uit te dragen ging vooral over de steeds maar stijgende prijzen, groeiende criminaliteit en vriendjespolitiek.

„De regering moet de protesten serieus nemen en orde op zaken stellen”, aldus Bee. De vergadering van het parlement gaat maandag gewoon door. Als het aan Bee had gelegen was hij vrijdag ook gewoon doorgegaan met de vergadering, zo zei hij maandag.

Behalve bij het parlementsgebouw is ook op andere plekken in Paramaribo geplunderd. Onder andere winkels en een benzinestation waren doelwit van de relschoppers. In het afgelopen weekend zijn in verband met deze plunderingen 74 verdachten opgepakt en zijn er ruim 140 mensen aangehouden.

Veiligheidssituatie

Een deel van de maatregelen die de Surinaamse regering heeft genomen na de rellen van vrijdag wordt opgeheven, zo maakte Santokhi zondagavond bekend. Volgens het staatshoofd is het de bedoeling dat het normale leven vanaf maandagmorgen weer van start gaat.

Maandag mogen winkels en benzinestations weer klanten ontvangen en rijdt ook het openbaar vervoer weer, aldus Santokhi. De scholen blijven nog wel een dag langer dicht. Op een aantal plekken blijven veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo worden op bepaalde wegen extra patrouilles uitgevoerd en zijn er veiligheidstroepen aanwezig bij het telecombedrijf, het elektriciteitsbedrijf en scholen, heeft de regering besloten.

Ook vicepresident Ronnie Brunswijk sprak de bevolking via een videoboodschap toe. Hij riep de samenleving op zich niet te laten uitlokken. Als het uit de hand loopt, gaat voornamelijk de jeugd eronder lijden, zei hij. „Wij willen niemand kwijt. Het gaat om ons volk en willen niet dat deze zaken ons overkomen.” Brunswijk deed een beroep op ouders om hun kinderen van het plunderen af te houden. „De president en ik willen dat de samenleving in vrede blijft leven.”