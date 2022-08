700 mensen sliepen afgelopen nacht buiten in Ter Apel, Rode Kruis sluit servicepunt

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er een tijdelijke opvang komt voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Schuiling blijven er vaak mensen hangen bij het aanmeldcentrum omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen. „Maar dat kan niet altijd omdat er grote achterstanden zijn of omdat andere groepen zich op zo’n dag melden, bijvoorbeeld kinderen of alleenstaanden, en die gaan dan voor”, zei hij dinsdag bij het programma Sven op 1.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft het humanitair servicepunt nabij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel woensdagochtend niet geopend, laat een woordvoerder van de hulporganisatie weten. Het is momenteel zo druk op het terrein dat het Rode Kruis eerst meer medewerkers naar de Groningse plaats wil laten komen.

Het servicepunt huist in een trailer vlak bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis biedt eerste hulp en informatie voor de asielzoekers die moeten wachten. Ook kunnen mensen er bijvoorbeeld hun telefoon opladen. Wanneer de hulppost weer opengaat is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder.

Eerder sloot het Rode Kruis het servicepunt al vanwege de veiligheid van medewerkers, nadat er vechtpartijen waren uitgebroken. Het hulppunt was juist weer opengegaan, nadat de beveiliging werd opgeschroefd en de trailer was verplaatst.

„We onderzoeken de situatie nu”, zegt de woordvoerder. De hulporganisatie wil bijvoorbeeld voorkomen dat er lange rijen ontstaan voor de eerstehulppost. „We willen onvrede onder mensen vermijden. Het is daar nu ook erg warm.” Het Rode Kruis hoopt het hulppunt zo snel mogelijk weer te kunnen openen, „want we willen er graag zijn voor de mensen die dat nodig hebben.”