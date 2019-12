’Criminele organisatie Ridouan Taghi verre van ontmanteld’

Ridouan Taghi zit in een cel in Dubai, maar het gevaar is daarmee niet geweken. Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi zit eindelijk achter de tralies. Gekooid in een cel in Dubai moet ’De Neus uit Vianen’ nog volledig beduusd zijn over zijn arrestatie. De vreugde bij politie, justitie en nabestaanden uit moordzaken waar hij de hand in zou hebben is groot. Maar terughoudendheid is er ook.