Twee Italianen aangehouden voor mensensmokkel bij Ter Apel

Na controle bleek dat de vijf vanuit Milaan kwamen. De drie vreemdelingen hadden geen geldig reisdocument bij zich. Zij hadden veel geld betaald voor de autorit.

Het is de tweede aanhouding voor mensensmokkel deze week. Eerder hield de marechaussee twee in België wonende mannen aan die probeerden een Pakistaanse man naar het azc in Ter Apel te smokkelen.