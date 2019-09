Gemeenteraad A’dam eist spoeddebat liquidatie Derk Wiersum

De indieners spreken van een „dieptepunt in een reeks bloederige liquidaties in de stad. Met de liquidatie van een advocaat van een kroongetuige is wat betreft de gehele raad een gruwelijke grens overgegaan.(..) Het liquideren van een broer van een kroongetuige was ijskoud. Nog verder onder het vriespunt komt daar nu een raadsman bij.” De moord op Wiersum roept „vragen op over de veiligheid van advocaten en strafpleiters en de aanpak tegen liquidaties in de stad.”

Bekijk ook: Familie kroongetuige geschokt maar niet verbaasd

Schok

„We staan zij aan zij met alle dienaren van de rechtsstaat. Hun belangen zullen wij verdedigen”, zei burgemeester Halsema in een korte verklaring in de gemeenteraadsvergadering. „Ik kom net van een bijeenkomst in de rechtbank. Meer dan 150 mensen hadden zich daar verzameld. De grote schok was voelbaar en zichtbaar in de zaal, om het verlies van een collega en vriend. Advocaten zijn bewakers van een eerlijk proces. Wij zijn de advocatuur grote dank verschuldigd.”

„Derk Wiersum was advocaat maar vooral echtgenoot en vader van twee kinderen. Namens de raad, het college, de driehoek en de bevolking van Amsterdam wil ik mijn medeleven uitspreken met zijn nabestaanden”, aldus Halsema.