Meeste betogers vertrokken van Museumplein na oproep politie

Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - De meeste betogers die zondagmiddag bijeen waren gekomen om ’koffie te drinken’ op het Museumplein in Amsterdam zijn iets na 16.00 uur vertrokken na een oproep van de politie. De ME heeft de mensen in de richting van het Concertgebouw gestuurd, er is geen geweld gebruikt en er lijkt niemand te zijn aangehouden.