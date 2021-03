Politie verricht arrestaties bij betoging op Museumplein

De demonstranten waren zondagmiddag evenals afgelopen weken bijeengekomen om ’koffie te drinken’. De meesten vertrokken na 16.00 uur na een oproep van de politie. De ME liep vervolgens in linie om de mensen te verdrijven. Rond 17.30 uur was de rust weergekeerd en waren ook de politiebusjes weer vertrokken.

Toen het te druk werd op het plein en de mensen geen 1,5 meter afstand hielden, besloot de gemeente Amsterdam de betoging te verbieden. De politie greep kort daarna in en de meeste demonstranten vertrokken redelijk snel.

Honderden tegenstanders van het coronabeleid hadden zich zondagmiddag weer op het plein verzameld om ’koffie te drinken’. Ze hadden onder meer gele paraplu’s bij zich met daarop de tekst ’liefde en vrijheid’ en ballonnen in de vorm van hartjes.