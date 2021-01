Hogere sterfte in ’coronajaar’, levensverwachting gedaald

Vooral tijdens de eerste coronagolf liepen de sterftecijfers op. Maar ook de hittegolf en de opleving van het virus in het najaar hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral in het oosten van Noord-Brabant, in Limburg en het zuiden van Gelderland overleden er tijdens de eerste golf meer mensen dan verwacht. In totaal lieten 169.000 mensen het leven, 10 procent meer dan verwacht.

Over heel 2020 viel de sterfte onder mannen bijna 12 procent hoger uit; voor vrouwen was dit 8 procent. Oversterfte is niet uniek, stelt het CBS. Ook tijdens een zware griepepidemie in 2015 was hiervan sprake. Toen overleden er vijfduizend mensen meer dan verwacht. Voor 2018 kwam de plus uit op drieduizend. De cijfers voor 2020 vallen dus een ’stuk hoger uit’ dan die voor de jaren met zware griepgolven, stelt het CBS.

In de cijfers wordt rekening gehouden met vergrijzing en met voorgaande griepgolven, zegt CBS-demograaf Tanja Traag. „We kijken naar jaren met veel en weinig griep. Periodes waarin veel mensen overleden of juist heel weinig. Alleen zo kun je beoordelen: is hier iets structureels aan de hand?”

Traag: „Al die facetten waarvan je steeds terugleest dat je daarmee rekening moet houden, daar houden we precies rekening mee”, stelt de demograaf, die waakt voor overhaaste conclusies. „Vergeet niet: ouderen worden ook steeds ouder. Dus kun je niet simpel concluderen: er zijn meer ouderen, dus ook meer sterfgevallen.”

Door de oversterfte is de levensverwachting iets teruggevallen. Mannen worden gemiddeld 79,9 jaar, negen maanden lager dan het jaar ervoor. Voor vrouwen liep de levensverwachting (83,1 jaar) met een half jaar terug.