Aardverschuiving schokt Noors dorp: ’Ik zag grote zwarte massa’

Volgens een woordvoerder van de autoriteiten is er met 26 mensen die in het getroffen gebied wonen nog geen contact geweest. Ze kunnen elders zijn, maar ook in het getroffen gebied.

In het getroffen gebied bevinden zich volgens de politie veel woningen. Zeker 14 huizen zijn verwoest in het dorp dat zo’n veertig kilometer ten noordoosten van Oslo ligt. Er wonen zo’n 5000 mensen. Ook de inwoners van een verzorgingshuis zijn elders ondergebracht.

„De omstandigheden zijn uitdagend. Het weer is slecht”, zei het hoofd van de reddingsoperatie in de vroege ochtend. Hij benadrukte dat alle beschikbare middelen worden ingezet, waaronder ook helikopters. De evacués worden ondergebracht in een hotel en daar geregistreerd. De afgelopen dagen heeft het veel geregend in het gebied, mogelijk heeft dat de natuurramp veroorzaakt.

De aardverschuiving zorgde voor een diep ravijn op de plek van een weg. Delen van het dorp zijn daardoor moeilijk te bereiken. De politie roept inwoners op om nog niet terug te keren naar hun huizen.

Siri Kjærstad is één van de geëvacueerden. „We hoorden een enorm kabaal midden in de nacht. Ik keek naar buiten en zag het huis van de buren bewegen. Het was één grote zwarte massa. Opeens hoorde ik mijn moeder ’rennen, rennen’ schreeuwen. We hebben snel wat kleren gepakt en zijn naar buiten gerend. Dit zie je echt alleen in films, het is compleet onwerkelijk.” Volgens Siri staat haar huis momenteel nog op de oorspronkelijke plaats, maar dreigt het alsnog in het ravijn te verdwijnen, zegt ze tegen de Noorse omroep NRK.

Olav Gjerdingens huis bleef gespaard, omdat de aardverschuiving op 150 meter van zijn woning stopte. „Ik heb heel wat huizen half in de lucht zien hangen. Toen we hier in het gemeentehuis kwamen, zagen we ook een man die compleet onder de modder zat, maar vreemd genoeg verder geen verwondingen had.”

Krater

De 68-jarige Øystein paste op zijn twee kleinkinderen toen hij rond vier uur in de nacht werd gewekt door buren. „Kort daarvoor hoorde ik wel een hard geluid, maar ik dacht dat het om een sneeuwschuiver ging.” De aardverzakking hield zo’n 20 meter voor zijn huis halt. „Ik keek in een krater van wel 20 meter diep en zag daar de resten van een dak van een huis. We hebben de kinderen snel de kleren aangetrokken en zijn geëvacueerd”, zegt de geschrokken Noor tegen de krant VG.

Op videobeelden is te zien hoe een huis de afgrond instort door de aardverschuiving.