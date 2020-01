Scholieren van bassischool in Schoonhoven besmet met geelzucht

Door het Hepatitis A-virus kun je een ontsteking van de lever krijgen. Het virus begint met griepverschijnselen, zoals buikklachten, misselijkheid, gebrek aan eetlust en koorts. Na enkele dagen kunnen de typische kenmerken van geelzucht ontstaan: gele verkleuring van de huid en het oogwit, donkergekleurde urine en stopverfkleurige ontlasting. Personen met een andere leverziekte en ouderen lopen een verhoogd risico op een ernstiger verloop van de ziekte. Doorgaans duurt de ziekte bij kinderen een paar weken, volwassenen kunnen langer ziek zijn. Tijdens dat proces kun je je lang moe voelen.

Virus in ontlasting

Het is nog onduidelijk hoe de besmetting op de school heeft kunnen plaatsvinden. Wel meldt de GGD dat het Hepatitis A-virus in de ontlasting zit van mensen die erdoor besmet zijn. Na bezoek aan het toilet kan het virus bijvoorbeeld op de wc-bril, spoelknop, kraan of deurklink zitten. Daardoor kan het virus via de handen in de mond terechtkomen. Via de handen kan het ook op speelgoed, bestek, servies en eten belanden. Van een week voor de klachten tot een week erna kunnen anderen besmet worden. Zelfs als er dus geen klachten zijn, kun je anderen besmetten.

De GGD adviseert de ouders in Schoonhoven om contact op te nemen met de huisarts bij een vermoeden van Hepatitis A, waarna een bloedtest kan aantonen of het kind daadwerkelijk ziek is. De getroffenen blijven een week thuis, meldt een woordvoerder van De Vlieger.

Als mensen de ziekte eenmaal hebben gehad, hebben ze een levenslange bescherming en kunnen ze dus niet meer ziek worden. Mensen die eenmalig gevaccineerd zijn, hebben een tijdelijke bescherming, voor langdurige bescherming is een serie van twee vaccinaties nodig met minimaal 6 maanden tijdsverschil. Centrale plekken als scholen vormen de grootste risicogebieden voor verspreiding van het virus.

Korte nagels

Wie eenmaal besmet is, kan geen medicijnen tegen het virus innemen. Bij verdenking van de ziekte wordt aangeraden om je handen regelmatig goed met water en zeep te wassen nadat je bijvoorbeeld naar de wc bent geweest en een luier verwisseld hebt en voor een schoon toilet te zorgen. Korte nagels zijn ook van belang, terwijl je iemand die ziek is het beste een eigen tandenborstel, washandje en handdoek kunt laten gebruiken.

Morgen zal de GGD alle kinderen en medewerkers van de school inenten. De instantie acht de kans dat andere mensen besmet raken ‘erg klein’.