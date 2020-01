John F. droeg handschoenen in de zomer en doodde Linda (28) met opzet

John F. schoot op 10 augustus 2015 zijn ex-vriendin dood op het parkeerterrein van het Tweestedenziekenhuis in Waalwijk waar ze werkte. Hij vuurde meerdere kogels af op haar hals en hoofd.

John F. kon niet verkroppen dat ze de relatie had beëindigd. Tien dagen voor haar dood deed verpleegkundige Linda aangifte van bedreiging en stalking door John F., maar de politie kwam niet in actie.

Ook bureaucratie nekte Linda

Uit onderzoek van de commissie Eenhoorn bleek dat een snelle interventie van de politie achterwege bleef door onder meer een bureaucratische werkwijze. Niemand binnen de politie voelde zich verantwoordelijk voor de veiligheid van de jonge vrouw, ook al was bekend dat John F. over een vuurwapen beschikte. De politie ging na het onderzoek diep door het stof, en gaf toe dat er fouten waren gemaakt.

John F. beweerde tijdens de rechtszaak dat hij eigenlijk van plan was om voor de ogen van zijn ex zelfmoord te plegen. Toen hij de loop van het wapen op zijn kin richtte, zou Linda haar duim hebben opgestoken. Daardoor ging hij door het lint, beweerde John F.

Getuigen: John F. spreekt waarheid niet

De rechtbank in Breda en het hof in hoger beroep geloofden zijn verhaal niet. Getuigen zagen John F. met het wapen gericht op de auto van zijn ex lopen. Bovendien droeg John F. ondanks dat het zomer was, handschoenen. Dat duidt op een vooropgezet plan om zijn ex te vermoorden, oordeelden de rechters. De Hoge Raad is het daarmee eens, ondanks dat John F. volgens zijn advocaat vanwege zijn psychische gesteldheid niet in staat zou zijn geweest om zich te beraden op zijn daad.

Volgens gedragsdeskundigen heeft John F. een narcistische persoonlijkheidsstoornis, en is het gevaar voor herhaling groot. De relatie tussen John F. en Linda van der Giessen liep op de klippen omdat hij vreemdging. John F. had die relaties nodig omdat hij „hongerde naar erkenning en bewondering”, concludeerden de deskundigen van het Pieter Baan Centrum die hem onderzochten.