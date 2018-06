Hij zat achterin een éénmotorige Piper. Voorin leerling-vlieger Lucas Westenberg (19) aan de stuurknuppel met naast hem de Amerikaanse instructeur Taylor Bennell (25). Ook zij vonden de dood.

Het vliegtuigje vloog door onbekende oorzaak tegen een rotswand en stortte in een ravijn. Waarschijnlijk motorstoring boven ruig berggebied, waar een noodlanding onmogelijk is. ‘Stomme pech’, zeggen ingewijden, ‘een klein vlak stuk land of weg is al genoeg om zo’n kist zonder problemen neer te zetten’.

Tja. Het leven kan wreed en oneerlijk zijn. Van den Heuvel was aan het eind van een glansrijke loopbaan als militair en civiel vlieger, maar Westerberg stond pas aan het begin van zijn vliegdroom. Zoals zoveel jongeren. En hij was goed ook.

Ik kwam Rob van den Heuvel onlangs nog tegen in Noordwijk. Integer, aimabel. Daar presenteerde hij als technisch voorman met humor de resultaten van de laatste Isacar Vliegrally, die tientallen jaren in het Nederlandse luchtruim is gehouden om de sterke band van alle vliegfanaten aan te halen. Ook Prins Bernhard, de kroonprins en pionier Martin Schröder deden graag mee.

Vliegen. Het mooiste wat er is. In Nederland is er veel werkloosheid onder piloten, maar in het buitenland genoeg vraag. Lucas heeft, in navolging van zijn vader, die droom helaas niet mogen realiseren.

