Minister Kuipers breekt traditie en deelt advies OMT vóór persconferentie met Kamer

D66-minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) breekt daarmee de traditie van zijn voorganger Hugo de Jonge (CDA) om de Kamer pas achteraf te voorzien van de informatie. Hierdoor had het kabinet tijdens persconferenties een informatievoorsprong en stonden journalisten -die tijdens de persconferenties ook niet beschikten over het OMT-advies- op achterstand.

’Nieuwe bestuurscultuur’

Kamerlid Lisa Westerveld (GL) trok daarover zondag bij mede-Kamerleden aan de bel. Zij deed het verzoek om het advies ’per ommegaande’ aan de Kamer te sturen. De PVV, SP, PvdA, JA21, Groep van Haga, Pieter Omtzigt, BBB en fractie Den Haan steunden dit voorstel, dat door sommigen ook wordt gezien als onderdeel van de ’nieuwe bestuurscultuur’ die in Den Haag moet gaan verschijnen.

Ook VVD, D66 en CDA gaven steun aan het verzoek, maar wilden eerst ’checken of er daadwerkelijk een OMT-advies is en wanneer het in de planning ligt het aan de Kamer te sturen’, staat in het besluit dat maandag is gepubliceerd. In het OMT-advies staat onder andere dat kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn.

Dinsdagavond is er een nieuwe persconferentie waarin premier Mark Rutte en Zorgminister Kuipers volgens bronnen versoepelingen aankondigen.