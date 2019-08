Passagiers staan perplex: halve EasyJet-stoelen in vliegtuig

De reacties op de kapotte stoelen zijn niet mals. Mensen noemen het ’illegaal’ en kunnen niet geloven dat EasyJet de veiligheid van de passagiers zo in gevaar durft te brengen.

EasyJet laat weten dat er geen passagiers op de ’niet-werkende’ stoelen zaten. Volgens de maatschappij worden de stoelen morgen gerepareerd en is de foto voor vertrek of na aankomst in Genève genomen. „De passagiers zijn op de stoelen gaan zitten puur om de foto te maken. Het is absoluut niet toegestaan om in deze stoelen te vliegen. Veiligheid is onze hoogste prioriteit en we opereren onze vloot in strikte overeenstemming met veiligheidsrichtlijnen”, aldus een woordvoerder.

De desbetreffende vlucht bleek vijf lege stoelen aan boord te hebben. Alle passagiers zijn op een normale stoel vervoerd. Echter vragen sociale mediagebruiker zich nog één ding af: „wat hadden ze gedaan als de vlucht volgeboekt was?”