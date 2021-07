Bakken met regen in Europa, maar zomerweer wint terrein

Vooral in Centraal- en Oost-Europa gaat het nu nog los: de regen komt met bakken uit de lucht met overstromingen tot gevolg. In het westen en zuiden is het een stuk droger en zonniger. „Geleidelijk wint dit rustige zomerweer steeds meer terrein en de temperatuur stijgt. In Londen en Parijs kan het zelfs 30 graden worden!”, meldt meteoroloog Jaco van Wezel. Volgende week kunnen vakantiegangers op zonnig en aangenaam weer rekenen van tussen de 25-30 graden.

Maar tot die tijd is het Europese weerbeeld ’ronduit wisselvallig’ met talrijke regen- en onweersbuien. „Vooral in heuvel- en bergachtige gebieden zoals het Zwarte Woud, de Eifel, Alpen of Dolomieten kan de overvloedige regenval grote problemen veroorzaken. Het water stroomt naar het laagste punt in het landschap en kan daar in korte tijd voor een flinke stijging van het waterpeil zorgen. Meren, beekjes en rivieren kunnen daardoor buiten hun oevers treden.”

Kampeerders met een plekje langs het water moeten de komende dagen dus extra alert zijn en hun tent, camper of caravan naar een hoger en droger plekje verplaatsen als het water begint te stijgen, waarschuwt de weerman. Door de bewolking en regen wordt het op veel plaatsen niet warmer dan 20-25 graden.

Berlijn

Van Wezel: „Tijdens en na het weekend lijkt het zwaartepunt van de wisselvalligheid geleidelijk naar het oosten van Europa te verschuiven. In grote delen van Duitsland is het dan vaker droog met meer ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 25 graden in München tot bijna 30 graden in Berlijn. In Zwitserland en Oostenrijk is wel nog kans op enkele stevige buien en daarbij wordt het ongeveer 20 graden.”

In Tsjechië, Slovenië en Kroatië is het eerst vaak droog, maar tijdens het weekend krijgt deze regio met wisselvalligheid te maken. Geregeld trekken er zware buien over, waardoor ook hier wateroverlast en overstromingen kunnen ontstaan. Met 25-30 graden en een hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan.

Rustiger weer is te vinden in het westen en uiterste zuiden van Europa. Van Groot-Brittannië tot Gibraltar ligt een gebied met droog en vrij zonnig weer. Dit weer vinden we ook in het zuiden van Italië en op de Griekse eilanden. Delen van Frankrijk blijven wel gevoelig voor bewolking, maar aan de Côte d’Azur is het volop zomer. In Marseille stijgt de temperatuur richting 30 graden en de zon schijnt uitbundig.

„De zomerse hitte beperkt zich eerst tot het Middellandse Zeegebied met maxima van 25-30 graden in Portugal, Italië en het zuiden van Frankrijk. In Spanje en Griekenland gaat het kwik regionaal zelfs richting 40 graden! Naarmate het rustige zomerweer aanhoudt, gaat ook de temperatuur in West-Europa omhoog en in Londen en Parijs kan het 30 graden worden”, meldt de meteoroloog.