Aydin C. perste volgens justitie Canadese tiener af ’Hacker-tools op laptop Nederlandse verdachte in zaak-Amanda Todd’

Door Marcel Vink

Een op YouTube gepost filmpje, waarin Amanda haar wanhoop uitsprak, maakte wereldwijd diepe indruk. Ⓒ AFP

NEW WESTMINSTER - De Canadese justitie zegt harde bewijzen te hebben dat Aydin C., de 43-jarige Nederlander die wordt verdacht van afpersing van tiener Amanda Todd, hacker-tools had op de laptop die hij gebruikte voor zijn criminele activiteiten. Dat blijkt uit de eerste zittingsdagen van het proces tegen C. in het Noord-Amerikaanse land. De 15-jarige Todd pleegde in 2012 zelfmoord nadat ze was gechanteerd met naaktbeelden.