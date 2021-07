Wisselvallig weer verwacht de komende maand, wel aangename temperatuur

Die aangename temperaturen van tussen de 19 en 24 graden Celsius zullen volgens weermedium Weeronline de komende week nog wel aanhouden. Goed nieuws voor wie niet graag in de hitte loopt. Toch zal deze week ook door de liefhebbers van de zon als prettig worden ervaren. In tegenstelling tot de eerste helft van deze maand, zal de zon zich komende week nadrukkelijker laten zien. Echt heet zal het niet worden, maar volgens het weermedium nodigen de temperaturen voornamelijk uit om lekker bezig te zijn in de buitenlucht.

Wisselvallige periode

Hierna volgt een somberder vooruitzicht. Er breekt een meer wisselvallige periode aan die waarschijnlijk enkele weken gaat duren. „Gelukkig zijn er tussen de buien door ook geregeld droge perioden met zonneschijn”, schrijft Weeronline. Over het algemeen zal de temperatuur tussen de 20 en 25 graden blijven schommelen. Er zullen mogelijk dagen bij zitten, waarbij het in de koelte of warmte wat kan uitschieten, maar die kans acht Weeronline niet groot.

Voor degene die zich afvraagt of we nu dan al afscheid hebben genomen van de extreem warme temperaturen, is er vooralsnog geen reden tot paniek. De kans op zomers weer schijnt halverwege augustus te groeien. Er kunnen dus nog temperaturen van boven de 25 graden aankomen met veel ruimte voor zon. „De zomer geeft mogelijk dus nog een toegift”, verwacht Weeronline.