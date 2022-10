Vrouw met doktersjas ontvoert kind van kraamafdeling in Spanje

De vrouw liep woensdagavond rond 21.00 uur de kraamafdeling binnen van het ziekenhuis Basurto in Bilbao, gekleed in een witte doktersjas, en ontvoerde er een baby. „Alles lijkt erop te wijzen dat ze meerdere baby’s heeft proberen mee te nemen”, klinkt het bij de politie. „Ze ging verschillende kamers binnen maar slaagde er niet in andere kinderen te ontvoeren, omdat er moeders aanwezig waren.”

Donderdagochtend werd de baby in goede gezondheid aangetroffen voor de deur van een appartement in Bilbao. De vrouw had eerst aangebeld, waarna ze de benen nam. De politie heeft de dader intussen geïdentificeerd, maar de 24-jarige vrouw is nog spoorloos.